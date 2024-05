Unglaublich was sich innerhalb eines Jahres im Europa-Gymnasium in Wörth an Fundsachen ansammelt. In diesen Tagen wurde der Kleintransporter der Tafel Wörth mit etlichen Kisten voller Kleidung, Trinkflaschen, Brotboxen und einigem mehr beladen. Unterstützt wurde die Vorsitzende der Tafel Uschi Bisanz von ihrem Mitarbeiter Wolfgang Diehl, dem die Aktion leitenden Lehrer Oliver Löscher vom Gymnasium, der auch die Umwelt AG des Europa-Gymnasiums führt und zwei fleißigen Schülerinnen.