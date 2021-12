In der Nacht auf Heiligabend wurde von einem unbekannten Täter in der Brucknerstraße in Wörth ein Gullideckel aus der Verankerung gehoben. Dadurch wurden vor allem Fußgänger und Radfahrer gefährdet, so die Polizei. Verletzt wurde aber niemand. Die Beamten setzten den Gullideckel wieder ein. Hinweise auf den Verursacher gibt es bisher nicht. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei Wörth, 07271 9221-0, melden.