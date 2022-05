Seit dem 1. Oktober 1972 gibt es die Verbandsgemeinde Kandel. Dieses 50. Jubiläum soll groß gefeiert werden – in Kandel und den dazugehörigen Gemeinden. Ein Programm mit Musik, Fotoausstellung und vielem mehr geplant.

In den 1960er-Jahren wurde in Rheinland-Pfalz eine große Verwaltungsreform angestoßen mit dem Ziel, „die Verwaltungskraft der Gemeinden zu stärken“ und „zu gleichwertigen, ausgewogenen Lebensverhältnissen sowohl im ländlichen Raum, als auch zwischen Stadt und Land beizutragen“. Das war die Grundlage für die Bildung der Verbandsgemeinden. Aktuell leben mehr als 16.000 Menschen in der Verbandsgemeinde Kandel. Wie zufrieden sie mit ihren Lebensverhältnissen sind, möchten sie im Jubiläumsjahr möglichst vielen Besuchern zeigen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung selbst lädt am Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür. Neben der Fotoausstellung zum Thema „50 Jahre Verbandsgemeinde Kandel“ kommen Informationen über die verschiedenen Fachbereiche der Verwaltung sowie eine Rallye durchs Haus mit einem Gewinnspiel.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen auf der Hauptbühne auf dem Parkdeck vor dem Verwaltungsgebäude von 11 bis 13 Uhr die „Bienwaldoldies“ und von 15 bis 18 Uhr die „Speetschicht“. Auf der Nebenbühne spielt von 13 bis 14 Uhr das „Bienwald Rock Orchester“ mit dem Gitarrenensemble der Musikschule Kandel und von 14.30 bis 15 Uhr die Juzeband „3Chords“. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Auch die kleinen Gäste kommen auf ihre Kosten: Von 14 bis 14.30 zaubert Fabian Stucky in seiner Mitmach-Show vor dem Eingang der Verbandsgemeindeverwaltung. Hinzu kommen eine Hüpfburg, Spiele und das Basteln von Samenkugeln. Darüber hinaus finden sich vor dem Verwaltungsgebäude mehrere Infostände.

Fahrzeugausstellung der Feuerwehr

Auch die Werke der Verbandsgemeinde beteiligen sich an der Jubiläumsfeier. Sowohl das Wasserwerk, als auch die Kläranlage Kandel bieten von 11 bis 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde eine 30-minütige Führung an. Und die Feuerwehr stellt ihre Fahrzeuge aus; außerdem wird um 12.30 Uhr feierlich ein neues Fahrzeug übergeben.

Unter dem Motto „Heinrich Schütz meets brass“ spielt das Dekanatsbläserensemble Bad Dürkheim/Grünstadt um 18 Uhr in der protestantischen Sankt Georgskirche in Kandel mit Orgelbegleitung unter anderem Gospels. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Noch vor Beginn der Jubiläumsfeier startet im Waldschwimmbad Kandel ab 9 Uhr die neue Badesaison.

Es gibt auch Theater

Gefeiert wird aber nicht nur am Sitz der Verwaltung in Kandel, sondern auch in den zur Verbandsgemeinde gehörenden Dörfern: In Steinweiler werden zwischen 13 und 17 Uhr in stündlichen Aufführungen des Stationen-Theaters einige Szenen aus der 1050-Jahr-Feier der Ortsgemeinde aufgeführt. Und zwischen 14 und 17 Uhr werden zu jeder Stunde Führungen auf dem historischen Dorfweg abgehalten (Treffpunkt an der protestantischen Kirche in der Kreuzgasse). Vom Wetter abhängig ist die Feier des Sanierungsendes des Friedhofs mit anschließendem Umtrunk im Gemeindehaus von 10 bis 11 Uhr.

In Vollmersweiler stellt die Feuerwehr-Jugend ab 14 Uhr ihr Können unter Beweis und versorgt ab 15 Uhr ihre Gäste mit Kaffee, Kuchen und Waffeln. Im Schulhof wird das Weingut Nagel einen Ausschank betreiben. In Erlenbach findet anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Kirche um 14 Uhr ein Festgottesdienst statt. In Freckenfeld öffnet das „Café im Dorfladen“ von 14 bis 18 Uhr. So wie in Winden sind auch in den übrigen Orten der Verbandsgemeinde die Feuerwehrgerätehäuser für Besucher geöffnet.

Hofläden öffnen

Um ihr leibliches Wohl müssen sich die Besucher zwischen 11 und 18 Uhr keine Gedanken machen. Dafür sorgen in Kandel der Hofmarkt Zapf und der Bauernhof Kerth, wo auch die Stallungen und Maschinen besichtigt werden können. In Minfeld bewirtet das Weingut Heintz, wo von 14 bis 16 Uhr der Musikverein Harmonie aufspielt. Das Weingut Rosenhof in Steinweiler startet von 10 bis 12 Uhr mit einem Sektfrühstück in den Tag (Anmeldung erforderlich). Eine Kellerführung ist möglich. Das Team Kulinarium versorgt die Besucher des Weinguts Frank Bohlender in Steinweiler. Im Weingut Andreas Kehrt in Winden gibt es nicht nur Verpflegung, hier wird auch das Projekt „Storchenwanderweg“ vorgestellt.