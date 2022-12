Ohne Schiene fährt der Lastwagen womöglich irgendwann gar nicht mehr.

Die Transport neuer Lastwagen mit der Bahn macht mit Sicherheit nur ein allerkleinstes Bruchteil des Güterverkehrs aus. Aber die Lkw-Verladung in Wörth hat hohe Symbolkraft. Vor allem angesichts der großen Veränderungen, die bevorstehen: der globale Klimawandel, der zunehmend bedrohliche Formen annimmt, zwingt zur CO 2 -Einsparung. Der wirtschaftliche Wandel in Europa wird dazu führen, dass auf Dauer die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa nicht mehr zur Verfügung stehen – was auch gut so ist. Und der demografische Wandel in Deutschland sorgt schon heute dafür, dass Arbeitskräfte überhaupt knapp werden.

Mit der bitter nötigen Zuwanderung von Menschen aus anderen Kontinenten werden sich nicht alle Lücken stopfen lassen. Deshalb braucht es wo immer möglich technische Lösungen. Die können manchmal bestechend einfach sein, wenn das Denken Grenzen überwindet: Ja, auch der Lastwagen gehört soweit möglich auf die Schiene – sonst fährt er vielleicht irgendwann gar nicht mehr.