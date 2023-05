Es fahren wieder Züge zwischen Wörth und Lauterbourg. Die Bauarbeiten an der Strecke sind - nach einigen Verzögerungen - beendet und der Bahnhof Lauterbourg ist ans neue digitale Stellwerk in Wörth–Germersheim angeschlossen. Und auch sonst tut sich so einiges im grenzüberschreitenden Zugverkehr. Warum im Elsass allerdings zuerst einmal in die Infrastruktur investiert werden muss und wie es sich mit dem Deutschland-Ticket in Frankreich verhält, lesen Sie HIER: