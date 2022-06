Grüne Energie für eine nachhaltige Zukunft der Kinder – mit diesem Anspruch hat die Neue Energie Wörth GmbH, eine Beteiligung der Stadt Wörth und der Pfalzwerke AG, in den vergangenen Monaten fünf Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden installiert.

Nach der Gründung der Neuen Energie Wörth GmbH im Jahr 2020 wurden die Dachflächen der Kitas in Wörth untersucht. Zielsetzung war es, Photovoltaikanlagen zu errichten und den so erzeugten regenerativen Strom direkt vor Ort in den Kitas zu nutzen. Die auf den Kitas Herrmann Quack, Martin-Luther-King, Villa Regenbogen und der Friedenskita errichteten PV-Anlagen haben eine Leistung von jeweils 30 kWp und können einen großen Teil des benötigten Stroms zur Verfügung stellen. Auch auf dem Dach der Mensa der Tullaschule in Maximiliansau wurde eine PV-Anlage errichtet. Bauherr ist jeweils die Neue Energie Wörth. Die Stadt Wörth hat die Anlagen gepachtet und produziert somit selbst den Strom vor Ort.

Weitere gemeinsame Projekte in der Planung

„Die Zusammenarbeit mit der Stadt Wörth verlief sowohl in den Planungsphasen als auch während den Bauzeiten problemlos. Nur dadurch konnten die extrem engen Zeitpläne eingehalten. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte in den Bereichen Wärme und Strom“, so Sabine Hörrmann von den Pfalzwerken bei einem Vor-Ort-Termin. Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) ergänzte: „Auf dem Weg in die Klimaneutralität müssen wir jede Möglichkeit nutzen. In unserer sonnenverwöhnten Region bietet sich der Betrieb von Photovoltaik-Anlagen geradezu an.“