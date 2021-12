Die verschärften Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben auch konkrete Auswirkungen für die Besucher von Gottesdiensten. Für Gottesdienste in geschlossenen Räumen gilt mindestens die 3G-Regel. Pfarreien können auch die 2G-Regel mit Zutritt nur für geimpfte und Genesene anwenden.

Das Bistum Speyer hat am Freitag eine neue Dienstanweisung herausgegeben. Bei Gottesdiensten zu besonderen Anlässen, bei denen der Platz nicht ausreicht, um das Abstandsgebot einzuhalten, können Pfarreien sich für die 2G-Regel entscheiden. An Sonn- und Feiertagen muss allerdings mindestens ein Gottesdienst pro Pfarrei gefeiert werden, der nicht der 2G-Regel, sondern der 3G-Regel unterliegt. Die Pfarreien setzen derzeit die neuen Regeln um.

Die katholische Pfarrgemeinde Heilige Vierzehn Nothelfer mit Kirchen in Kandel, Minfeld, Schaidt und Steinweiler hat sich für die 3G-Regel entschieden. Das bedeutet, dass Menschen, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind an Gottesdiensten teilnehmen können. Sie gilt ab dem Wochenende. Darauf haben sich Pfarreirat, Gemeindeausschüsse und Pastoralteam verständigt. Es finden nur noch Gottesdienste am Wochenende und einmal im Monat unter der Woche statt.

Geimpfte Gottesdienstbesucher können sich mit ihrem Nachweis beim Pfarrbüro Kandel auf eine Liste setzen lassen. Diese Liste wird wöchentlich an den Empfangsdienst der Gemeinde gegeben. Wer nicht auf dieser Immunisierungsliste steht, muss seinen Nachweis am Kircheneingang vorlegen. Das gilt auch für getestete Besucher. Ein Selbsttest reicht nicht aus. Für die Weihnachtsgottesdienste ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro erforderlich, weil nur eine bestimmte Besucheranzahl in die Kirchen darf: In Schaidt 90, in Kandel 75, in Minfeld 50 und in Steinweiler 45. Abstand ist einzuhalten und es gilt Maskenpflicht während des gesamten Gottesdiensts – auch beim Gesang. Das Bistum empfiehlt allen Pfarreien, diesen „zurückhaltend einzusetzen“ und auch bei 2G-Gottesdiensten nur mit Maske zu singen. Die Vorschriften in der Nothelfer-Pfarrei gelten auch für alle Mitwirkenden. Ausgenommen von der Nachweispflicht sind Kinder, die noch nicht sechs Jahre alt sind und Schüler, die regelmäßig im Unterricht getestet werden.

Die Bestimmungen gelten zudem bei Gottesdiensten der rumänisch-orthodoxen Kirche, die ab sofort sonntags in der Pfarrkirche in Steinweiler durchgeführt werden. Fragen beantwortet das Pfarrbüro Kandel, Telefon 07275 1239.