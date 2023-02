Mit einem Jubiläumsgottesdienst am Sonntag, 5. Februar, 10.30 Uhr, feiert die katholische Frauengemeinschaft (kfd) in der Kirche St. Theodard ihr 50-jähriges Bestehen.

Am 8. Februar 1973 gründeten 26 Frauen vom Dorschberg diese Gemeinschaft, die heute 68 Mitglieder hat. Elisabeth Marz war ihre erste Vorsitzende, seit 2015 steht Patricia Wolff an deren Spitze.

„Im Mittelpunkt steht für uns die Pflege des Miteinanders, der Gemeinschaft und der Weiterbildung“, erläutert die Vorsitzende im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Es gibt auch gesellige Veranstaltungen wie die Faschingsfeier, Bowle- und Spielabende, Ausflüge und eine Adventsfeier. Seminare und Themenabende über Gesundheit, Vorsorge, Kunst und Literatur sorgen für Informationen und Austausch, Besinnungstage oder -abende und Bibelgespräche mit Pfarrer Petri für Vertiefung im geistlichen Leben. Für meditative Betrachtungen bringen auch Frauen aus unseren eigenen Reihen ihre Fähigkeiten ein.“

Mit den Frauen von „St. Ägidius“ werden seit Jahren eine gemeinsame Marienwallfahrt und ein Frauenkreuzweg unternommen. Jahrelange gelebte Ökumene mit den evangelischen Frauen ergibt sich durch die wechselseitige Gestaltung des Weltgebetstages der Frauen.

Als Untergruppen gibt es die Nähgruppe „Flinke Finger“, die Wandbehänge, Taschen, Babydecken und andere textile Kreationen herstellt – ein wichtiger Faktor des Wohltätigkeitsbasars. Der „Frauentreff“ spricht besonders Frauen zwischen 40 und 60 Jahren an, die einmal im Monat thematischen Austausch und Geselligkeit pflegen. „Der Tanzkreis“ mit 21 Frauen, die Freude an Bewegung verbindet, trifft sich mehrmals im Monat am Mittwochabend. Das neueste Projekt ist ein Spielenachmittag, zu dem sich Frauen regelmäßig montags treffen.

Einmal im Jahr findet der Wohltätigkeitsbasar statt, dessen Erlös für soziale Projekte gespendet wird. Im Laufe der 50 Jahre seit Bestehen der kfd St. Theodard kam eine Summe von etwa 100.000 Euro zusammen. „Ich habe die letzten zehn Jahre zusammen gezählt. Da waren es rund 34.000 Euro“, erzählt die Vorsitzende stolz. Die geistliche Begleitung des Verbandes hat nach ihren Angaben Präses Pfarrer Bernatz inne.

Kontakt

E-Mail: patricia.wolff@bistum-speyer.de, Telefon 07271 2558.