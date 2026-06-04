Das Goethe-Gymnasium Germersheim (GGG) ist Energiesparmeister 2026 von Rheinland-Pfalz. Dafür erhält die Schule ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro.

Ein Preisgeld in gleicher Höhe winkt dem Bundessieger, der nun in einer Online-Abstimmung unter den Landessiegern ermittelt wird. Dazu darf jeder noch bis 17. Juni pro Tag unter www.energiesparmeister.de/voting eine Stimme für seinen Favoriten abgeben.

Das GGG überzeugte nach eigenen Angaben die Jury mit den vielfältigen Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Goethe Goes Green“, die seit 13 Jahren besteht. Die von den Lehrerinnen Antje Höfling-Koppenhöfer und Andrea Frick geleitete AG hat damals einen Vertrag zwischen der Schule und dem Schulträger, dem Landkreis initiiert, um energie- und ressourcenschonendes Verhalten zu fördern. Eine Hälfte der eingesparten Kosten wurden der Schule erstattet, die andere Hälfte in neue Energiesparmaßnahmen investiert. Wegen des großen Erfolges wurde das Projekt auf die anderen Schulen des Landkreises übertragen. Zudem setzte die AG weitere Ideen um, wie die Begrünung des Kinovorplatzes in Germersheim, Kleidertauschbörsen, autofreie Tage, und es wurden eine vegane oder vegetarische Ernährung angeregt oder das Tragen von Second-Hand-Mode.

Nun fiebern die AG-Mitglieder der Fahrt zur Preisverleihung im Bundesumweltministerium in Berlin entgegen. Dort werden sie am 26. Juni nach einem Besuch im Bundestag und beim südpfälzischen Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU) auch das Ergebnis der aktuellen Online-Abstimmung erfahren.