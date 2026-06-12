Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums Germersheim (GGG) haben eine Auszeichnung beim bundesweiten Jugendwettbewerb „Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit“ bekommen. Wie der Landkreis Germersheim mitteilt, gehört das Projekt „Wenn ich nur gewusst hätte, dass Sie aus dem Osten kommen ...“ zu den 36 Gewinnerbeiträgen aus insgesamt mehr als 300 Einreichungen.

Das ausgezeichnete Projekt aus Germersheim greife persönliche Erfahrungen und Perspektiven zur deutschen Teilung und Wiedervereinigung auf, erläutert der Kreis. Es leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der jüngeren deutschen Geschichte, gerade auch im Dialog zwischen den Generationen und zwischen Menschen aus Ost- und Westdeutschland.

Insgesamt hätten sich mehr als 1.600 Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren aus ganz Deutschland am Wettbewerb beteiligt, so der Kreis. Unter dem diesjährigen Schwerpunktthema „Neue Begegnungen“ setzten sie sich kreativ mit der deutschen Einheit und den gesellschaftlichen Umbrüchen auseinander – unter anderem in Form von Filmen, Podcasts, Kunstprojekten und Social-Media-Beiträgen.

Die feierliche Preisverleihung findet am Montag, dem 15. Juni um 12 Uhr in Berlin statt. Sie wird auf der Seite der Bundesstiftung Aufarbeitung bundesstiftung-aufarbeitung.de übertragen.