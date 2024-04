Gerade so, aber denkbar knapp, konnte sich Jana mit fünf anderen Wackelkandidaten in Folge zehn von Germanys’ Next Topmodel hangeln. Damit ist sie jedoch nicht wirklich eine Runde weiter. Die Entscheidung, ob die Pfälzerin die 19. Staffel von GNTM verlassen muss, wurde, ganz geschickt vom Sender Prosieben, auf die nächste Woche verschoben. Dann soll ein sogenannter entscheidender Elimination-Walk zeigen, wer das Zeug zum Model hat.

In der Folge vom Donnerstag musste Jana in einem Paar-Shooting in Los Angeles zeigen, wie kreativ und offen sie auf unbekannte Sets eingehen und zusammen mit einem zweiten Model gute Foto-Motive abliefern kann. Das klappte offensichtlich bei ihr kaum. Aber immerhin meinte der Fotograf Yu Tsai, der alle Wackelkandidaten schonungslos bemängelte, zu Janas Antwort auf seine Kritik: „Das (ihre Antwort) schätze ich. Das heißt, sie lernt dazu. Für sie besteht noch Hoffnung.“