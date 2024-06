Wenn am Donnerstagabend im Finale der Show Germany’s Next Topmodel gekürt wird, ist auch die Kandidatin aus der Südpfalz im Publikum. Jana Wetzel war bis Folge zehn dabei, bis sie nach den Shootings in Los Angeles nach Hause fliegen musste. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ verrät sie, wie die Drehtage für die erfolgreiche Reihe abliefen, wie viel die Models mit Superstar Heidi Klum zu tun haben und mit wem sie danach sogar zeitweise zusammen gewohnt hat.