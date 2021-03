Der Naturkindergarten Bienwald möchte sich als „FaireKita“ zertifizieren lassen. Dazu müssen diverse Kriterien erfüllt werden. Im Zentrum: Globales Lernen.

„Globales Lernen beginnt bereits im Kindergarten, die Kinder sind an ihrer Umgebung interessiert“, erläutert Gründungsmitglied Lea Lautenschläger. Konkret bedeutet das beispielsweise, dass anhand von Spielen und Materialien die komplette Produktionskette der Banane erlebt wird – vom Anbau in Ecuador bis zur Ankunft in den hiesigen Geschäften. So könne ein Bewusstsein für fairen Handel geschaffen werden. Passend dazu gibt es für die Kids Bananen vom Kandeler Gesundheitsladen von Melanie Sass.

Ein weiteres Projekt dreht sich um die Frage: „Woher kommt das Brot?“ Die Kinder erleben den Kornanbau auf dem Feld bis hin zum Mehl mahlen und Brot backen. Weitere Themengebiete sind eine Plastik- und Müllsammelaktion, ein nachhaltiges Sommerfest oder die „Reise eines T-Shirts“.

Das Projekt „FaireKita“ ist ein Bundesprojekt und wird mit entsprechenden Mitteln gefördert. Wenn eine Mindestanzahl von Lerneinheiten absolviert wurde, darf die Einrichtung den Titel tragen.

Info

www.bienwaldkindergarten.de.Derzeit laufen Eingewöhnungen, es sind noch Plätze frei.