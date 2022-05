Erneut kam es am Mittwoch zu einer Störung im Bereich des Bahnhofs. Die Albtal-Verkehrsgesellschaft informierte gegen 13.15 Uhr über eine Weichenstörung. Bis zum Abend fuhren keine Stadtbahnen der Linie 5 zwischen Bahnhof und Badepark.

Zusätzlich kam es am Nachmittag zu einer Sperrung zwischen der Haltestelle Rheinbergstraße in Knielingen und dem Wörther Bahnhof. Die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) informierte ihre Kunden über eine behördliche Anordnung. Informationen zu den Gründen und welche Behörde dies beantragt hatte, nannte die AVG trotz Anfrage nicht. Tatsächlich endeten mehrere Bahnen mit dem eigentlichen Fahrziel Badepark an der Rheinbergstraße, so auch die Bahn die dort um 18.17 Uhr ankam. Per Durchsage wurden die Fahrgäste vom Fahrer informiert, als die Bahn bereits an der Haltestelle angekommen war: Die Fahrt ende hier und die Fahrgäste sollen in einen Bus des Schienenersatzverkehrs umsteigen. Die Bahnsteige an der Haltestelle waren zu diesem Zeitpunkt bereits gut gefüllt, denn auch die Fahrgäste früherer Bahnen strandeten hier. Manche Wartende haben sich einen Schattenplatz am Gebäude gegenüber gesucht.

Fahrgäste lassen sich in Knielingen abholen

Ein Bus nach Wörth: nicht zu sehen. Nur der Linienbus 74 in Richtung der Karlsruher Nordweststadt fuhr planmäßig vor. Als eine weitere Stadtbahn einfährt, jedoch schon auf dem Display anzeigt, dass hier kein Einstieg möglich ist, werden einige Wartende laut und es wird an die Tür der Fahrerkabine geklopft. Es wird sich über die Situation und die Wartezeiten beklagt. Die Fahrerin kann keine neuen Infos geben, sagt aber, sie werde die Zentrale anfunken. Eine Frau klagt, dass sie 600 Euro im Jahr für ihre Fahrkarte zahle und dann immer wieder Fahrten ausfielen.

Dann fährt die Bahn in den Wendebereich, um wieder Richtung Karlsruher Innenstadt zu fahren. Immer wieder halten Autos, um Menschen abzuholen. Auch ein Taxi fährt vor. Als gegen 18.35 Uhr eine weitere Stadtbahn ankommt, keimt Hoffnung auf, schließlich steht auf ihr weiterhin Badepark als Zielort. Und tatsächlich: die Türen öffnen zum Einsteigen. Kurze Zeit später fährt die Bahn weiter in Richtung Rhein. Auch die nachfolgende Bahn Richtung Germersheim fährt.

Informationsdefizit bei Bahnbetreibern

Auf den Anzeigern in der Rheinbergstraße läuft derweil noch die Info über die Weichenstörung in Wörth. Auf der Facebook-Seite der AVG wurde gegen 17.40 Uhr darüber informiert, dass die Störung auf den Linien S5, S51 und S52 im Bereich des Bahnhofes Wörth beendet ist. Von einer Störung auf den Linien nach Germersheim, also S51 und S52, war jedoch vorher gar nicht informiert worden. Die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn – eigentlich recht zuverlässig – meldete bei Stichproben keinerlei Probleme bei den Stadtbahnen in Wörth, dafür an diesem Tag immer wieder Verspätungen bei den Regionalzügen sowohl in Richtung Karlsruhe als auch in Richtung Landau.

In der letzten Zeit kam es immer mal wieder zu Ausfällen im Stadtbahnbetrieb. Am 13. Mai zum Beispiel aufgrund eines kurzfristigen Personalausfalls im Stellwerk Wörth. Am gleichen Tag meldete die AVG auch eine Sperrung nach einer behördlichen Anordnung in Sondernheim, ohne weitere Details zu nennen.