Der Glasfaserausbau in der Gemeinde komme zügig und bisher ohne Probleme voran. Dies berichtete Ortsbürgermeister Maik Wünstel in der Ratssitzung am Mittwoch.

Zur Erinnerung: Damit die Gemeinde Erlenbach einen kostenfreien Glasfaserausbau durch die Firma Deutsche Glasfaser erhalten konnte, mussten sich im Vorfeld mindestens 40 Prozent der Haushalte bereiterklären, einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser einzugehen. In Erlenbach lag die Quote bei 55 Prozent. Nachzügler, die jetzt noch einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet ins Haus gelegt bekommen möchte, sollten aber jetzt schnell handeln, so Wünstel.

Er habe sich bei der Deutschen Glasfaser erkundigt. Solange der Bautrupp noch im Ort ist, wäre der Anschluss weiterhin kostenfrei. Danach würde der Aufwand, aber mindestens 750 Euro in Rechnung gestellt. Das Angebot gelte natürlich für alle Gemeinden in der Verbandsgemeinde, in denen die Firma gerade die Leitungen legt, so Wünstel weiter. Erlenbacher, die jetzt doch noch einen Anschluss möchten, sollten sie bei ihm melden. Wie lange der Ausbau noch dauere, sei schwer einzuschätzen und hänge auch von der Witterung ab, so Wünstel weiter.