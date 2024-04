Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) informiert Mädchen an dem am Donnerstag, 25. April, stattfindenden Girls'Day über seine technischen Berufe rund ums Thema Straße. In der Straßenmeisterei Kandel können Schülerinnen laut Ankündigung des Landesbetriebs einen Tag lang die Bauwarte begleiten. Die Mitarbeitenden der Bauaufsicht sind für die Baustellen in der Region zuständig, stehen mit den ausführenden Baufirmen im engen Kontakt, kontrollieren die Arbeiten auf der Baustelle vor Ort. Eine Führung durch den noch im Bau befindlichen Tunnel an der B 427, Ortsumgehung Bad Bergzabern, ist geplant.

Weitere Informationen und Anmeldung auf www.girls-day.de