Camping im Wohnmobil oder Caravan ist Urlaub im Privathotel auf vier Rädern. Aber so viel Stauraum auch vorhanden ist, darf aus Gründen der Verkehrssicherheit das zulässige Gesamtgewicht der Fahrzeuge nicht überschritten werden. Bei Polizeikontrollen musste schon mancher Wohnmobilbesitzer oder Gespannfahrer einen Teil des Gepäcks zurücklassen oder verschicken lassen. Das Leergewicht des Fahrzeugs sollte bekannt sein, um zu wissen, wie viel Gepäck geladen werden darf. Das Gewicht der Mitreisenden und der Tankinhalt zählen mit. Der ADAC Pfalz lädt mit dem Tüv Rheinland zur Wiegeaktion ein: Camper und Caravaner können kostenlos feststellen lassen, welche Zuladung ihr Fahrzeug für die Ferienreise noch verträgt. Der ADAC Pfalz Camper-Service findet beim Tüv Schwegenheim am Samstag, 22. April, statt. Eine anstehende Hauptuntersuchung kann zu den üblichen Gebühren gleich mit durchgeführt werden, ebenso eine Überprüfung der Gasanlage. Zur Koordinierung der Termine und um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Anmeldung beim ADAC Pfalz erforderlich, Telefon 06321 890523 oder per Mail an verkehr@pfa.adac.de