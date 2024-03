[aktualisiert] Schon wieder haben Jugendliche an der S-Bahn-Haltestelle in Jockgrim zugeschlagen: Gegen 17.45 Uhr kam es laut Polizei am Samstag zwischen einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher und zwei weiblichen Teenagern zu einem Streit, bei dem einem der Mädchen mit einer vollen PET-Flasche auf den Kopf geschlagen wurde. Am Boden liegend sei sie mehrmals getreten und von einem weiteren Jugendlichen ins Gesicht geschlagen worden. Das andere Mädchen sei von der Gruppe festgehalten und ebenfalls getreten, geschlagen und angespuckt worden, teilt die Polizei mit. Die Mädchen erlitten Schürfwunden und klagten über Schmerzen. Die Täter gaben an, dass sie zuvor von den Mädchen beleidigt worden waren.

Die Täter sind zwischen 13 und 17 Jahre alt, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Mädchen sind 14 und 16 Jahre alt. Die Tätergruppe sei bereits eine Woche davor, am 1. März am selben Ort, durch einen ähnlichen Übergriff aufgefallen: Es sei ebenfalls ein Streit unter Jugendlichen vorausgegangen, in dessen Verlauf es zu Tritten in den Bauchraum kam. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Körperverletzung. Bei der Aufarbeitung der Übergriffe sei neben dem „Sachgebiet Jugend“ der Polizei auch das Jugendamt mit im Boot.

Zeugen der Vorfälle sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail an piworth@polizei.rlp.de zu melden.