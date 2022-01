Wegen des Brandes im Gesundheitsamt in der Nacht zum Sonntag konnte die Kreisverwaltung am Montag nicht alle neuen Corona-Fälle an das Landesuntersuchungsamt (LUA) melden. Seit Freitag wurden bis dato 75 neue Fälle registriert. Demnach gab es im Landkreis Germersheim 952 positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 13.468 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Laut LUA liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 369,0. „Trotz der aktuellen Umstände ist das Gesundheitsamt arbeitsfähig und erreichbar“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Statisik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 829 Infizierte seit Beginn der Pandemie/60 aktuell infizierte Personen/746 Genesene/23 an oder mit Covid-19 Verstorbene. Wörth: 1775/148/1614/13 VG Kandel: 1288/106/1169/13 VG Jockgrim: 1613/128/1456/29 VG Rülzheim: 1613/128/1456/29 VG Bellheim: 1482/61/1385/36 Germersheim: 3111/183/2901/27 VG Lingenfeld: 1959/151/1780/28 Kreis GER: 13468/952/12333/183