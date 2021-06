Im Straßengraben gelandet ist am Mittwochnachmittag gegen 15.37 Uhr ein Autofahrer auf der L554 bei Kandel-Süd . Der gefährdete Fahrer musste aufgrund eines entgegenkommenden Pkws, der zuvor verbotswidrig überholte, nach rechts in den Straßengraben ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem entgegenkommenden Wagen um ein weißes Cabriolet der Marke Mercedes-Benz handelt. Wer Hinweise zu dem Verkehrsvorgang oder zu dem Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.