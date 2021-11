Trotz abgesagtem Christkindlmarkt wollen Geschäftsleute den Besuchern der Stadt ein stimmungsvolles Ambiente bieten – und Überraschungen.

Viele Geschäfte haben an den Adventssamstagen ihre Öffnungszeiten bis 16 Uhr verlängert und die Restaurants und Cafés sind darauf vorbereitet, mit kulinarischen Angeboten den Wegfall des Christkindlmarktes aufzufangen. An manchen Stellen in Kandels adventlich geschmückter und beleuchteter Innenstadt wird nach Mitteilung der Geschäftsleute Glühwein angeboten werden, Waffeln oder Bratwürstchen soll es ebenfalls geben. Noch stünden auch die Häuschen auf dem „Plätzel“, um spontan auf die Situation reagieren zu können. So lockten eine ganz besondere Holzkrippe mit lebensgroßen Figuren auf das „Plätzel“ unter den St. Georgsturm, der Riesen-Adventskranz an den Brunnen beim Rathaus, lustige Selfiepoints in die Innenstadt, der Wunschbaum in die Bärenhof-Passage und süße Lebkuchen in die Geschäfte.

Das Christkind werde an den Adventssamstagen unterwegs sein und die Kleinsten überraschen. Außerdem startet laut Geschäftsleuten am ersten Advent wieder das Weihnachtsrätsel. Es gebe Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro zu gewinnen, wenn der gesuchte Lösungsspruch aus 55 Buchstaben korrekt auf den Rätselkarten eingetragen und im Briefkasten des Weihnachtspostamtes, bei der Krippe auf dem „Plätzel“ eingeworfen worden ist. Die Teilnahmekarten und die gesuchten Lösungsbuchstaben finden sich in den 27 teilnehmenden Geschäften in ganz Kandel, in der Geschäftsstelle des Vereins für Handel und Gewerbe (VHG) und im historischen Rathaus von Kandel. Darüber hinaus werde eine „Selfie-Point-Aktion“ geplant.