Ende Mai nach elf Jahren in Kandel und 45 Jahren Selbstständigkeit schließt Jürgen Beiner sein „IdeenReich“, ein Laden für Kreativbedarf, in der Hauptstraße. „Mir tut es leid um den Laden, die Menschen, die Nachbarschaft“, so Jürgen Beiner, der sich aus gesundheitlichen Gründen von seinem Geschäft verabschiedet. Stadtbürgermeister Michael Niedermeier bedauert, dass „IdeenReich“ aus dem Stadtbild verschwindet: „Ein herber Schlag, aber aus gesundheitlichen Gründen nur nachvollziehbar. Wir haben schon eine Folgenutzung des Ladenlokals, sodass wir in der Innenstadt zumindest keinen Leerstand verzeichnen müssen.“ Der Räumungsverkauf geht bis Ende Mai. Das Geschäft ist Montag is Freitag 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr geöffnet sowie samstags 10 bis 12.30 Uhr. Es gilt aktuell Terminshopping, Telefonnummer 07275 989666 (Anrufbeantworter) oder per Mail ideenreich-kandel@web.de.