„Im Abtsgründel“ in Wörth wurde Donnerstagnacht ein Auto aufgebrochen. Der Geschädigte beobachtete nach Polizeiangaben vier Jugendliche/Heranwachsende bei der Tat, die daraufhin zu Fuß die Flucht ergriffen und bei einer Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden konnten. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.