Auf dem Germersheimer Friedhof soll ein muslimisches Gräberfeld eingerichtet werden. Diese Entscheidung hat der Stadtrat am Donnerstagabend getroffen. Das Feld soll Platz für 25 Gräber bieten und am Ausgang zum Vogelpark angelegt werden. Dem Beschluss ging eine kontroverse Diskussion voraus. Letztlich stimmten 18 Stadtratsmitglieder dafür, 12 dagegen. „Ich bin erleichtert“, sagte Yunus Erkök, der Vorsitzende des Beirats für Migration (BMI), im Anschluss an die Sitzung. Er hatte die Interessen der muslimischen Gemeinden vertreten, die sich seit Jahren ein solches Feld wünschen. Für eine Bestattung im Leintuch hatte der Stadtrat bereits im Dezember den Weg frei gemacht. Auch rituelle Waschungen sind auf dem Friedhof schon möglich.