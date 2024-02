Die Reihe Germany’s Next Topmodel mit Heidi Klum startet am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf dem Sender Pro Sieben in die 19. Staffel. Diesmal sind zwei Kandidatinnen aus der Region dabei: Jana aus Leimersheim und Vivien aus Landau

Diese Informationen sind schon vorab bekannt: Jana aus Leimersheim ist 24 Jahre alt und befindet sich nach einem abgeschlossenen Bachelor-Studium in Betriebswirtschaftslehre gerade in einem „Gap“-Jahr. Dieses nutzt sie vor allem um Konzerte zu besuchen und zu reisen. Dabei hat sie schon etwa 20 Länder besucht und ist unter anderem Fallschirm gesprungen. Die junge Frau hat schon immer vom Modeln geträumt. Jana lebt mit ihren zwei Hunden zusammen und beschreibt sich selbst als „reisebegeistert, ehrgeizig und verrückt“. In ihrer Freizeit ist sie am Liebsten auf ihren Inlinern draußen unterwegs oder anderweitig aktiv.

Auch Vivien ist 24 Jahre alt. Die Kauffrau für Büromanagement wohnt in Landau und arbeitet in einer Hausverwaltung. Vivien hat noch keinerlei Erfahrungen im Modelbereich, was sie als große Chance sieht. Sie stand noch nie vor der Kamera und hatte noch nie ein Fotoshooting, freut sich jetzt aber umso mehr auf das Umstyling. Die 24-Jährige beschreibt sich selbst als „megatolpatschig“ und steht dazu, früher oft der Klassenclown gewesen zu sein. Billie Eilish ist eine Berühmtheit, die sie gerne treffen würde. Ein großes Hobby von Vivien ist das Gaming.

In den ersten beiden Folgen werden die Castings der jungen Frauen und Männer gezeigt. Die Kandidatinnen aus der Südpfalz sind dabei erst am Donnerstag, 22. Februar, zu sehen.