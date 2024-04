Gnädig war Model-Mama Heidi Klum zu ihren Model-Azubis in der jüngsten Folge von „Germanys Next Topmodel“ (GNTM): Nach dem Walk auf dem Laufsteg in einem Football-Stadion in Los Angeles haben alle Frauen, also auch Jana aus Leimersheim, und alle Männer ein Foto bekommen und sind damit eine Runde weiter. Kein Kandidat und keine Kandidatin muss kurz nach dem Einzug in ein gigantisches Luxus-Penthouse in L.A. die Show verlassen und in den Flieger gen Deutschland steigen.