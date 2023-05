Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kann man eine Bank noch lieben, die einem das Konto aus nicht genau nachvollziehbaren Gründen sperrt und Geld einbehält? Peter Gschwind zumindest nicht mehr. Dafür haben Verbraucherschutz und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ein Auge auf N26 geworfen, die sich bedeckt hält.

„N26 ist die erste Bank, die du lieben wirst.“ So lautet ein Werbespruch der Onlinebank mit Sitz in Berlin. Sollte der Germersheimer Peter Gschwind je so etwas wie Liebe für