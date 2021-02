Der Stellvertreter des Inspekteurs der Luftwaffe, Generalleutnant Ansgar Rieks, machte sich am Montag bei einem Informationsbesuch in der Südpfalz-Kaserne ein Bild über die Auswirkungen der Pandemie auf die Ausbildungsaufträge des Luftwaffenausbildungsbataillons sowie über laufende Amtshilfeleistungen.

Nach einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Kommandeur des Bataillons, Oberstleutnant Peter Eckert, verschaffte sich Rieks bei einem Besuch in der 1. Kompanie Eindrücke der Grundausbildung. Derzeit absolvieren in dieser Kompanie Rekrutinnen und Rekruten ihre ersten Tage in der Luftwaffe.

Im weiteren Verlauf des Besuches informierte sich der General über die „durch den Verband erbrachten pandemiebedingten Amtshilfeleistungen und die Auswirkungen auf die originären Aufträge des Verbandes“. Auch unmittelbar vor Ort in der Amtshilfe verschaffte sich der Stellvertreter des Inspekteurs ein Bild. So stattete er dem Gesundheitsamt des Kreises Germersheim einen Besuch ab. Einem von mehreren Orten an dem Soldatinnen und Soldaten des Luftwaffenausbildungsbataillons seit Monaten zur Amtshilfeleistung eingesetzt sind. Hier ließ er sich die Abläufe und Tätigkeiten vor Ort erklären und bedankte sich für den Einsatz. Und auch der Leiter des Gesundheitsamtes, Christian Jestrabek, nutze seinerseits die Gelegenheit, um sich für die Unterstützungsleistung zu bedanken, die durch die Soldaten bisher geleistet wurde.