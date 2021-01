Aktuell pausieren die meisten Vorträge, Kurse und Angebote im Haus der Familie in Kandel coronabedingt. Doch im Januar wagen zwei mehrtägige Kurse den Weg ins Internet. Passend zu einem der wohl häufigsten Vorsätze für das neue Jahr soll dabei für eine bessere Gesundheit gemeinsam gefastet werden.

„Ich hätte gerne anders angefangen“, sagt Delphine Gieske, die zur Premiere ihres Fastenkurses auf das Internet ausweichen muss. Die Kandelerin fastet selbst seit zehn Jahren regelmäßig und hat ihre Ausbildung zur ärztlich geprüften Fastenbegleiterin jüngst abgeschlossen. Auf das Fasten gekommen ist sie durch einen Kurs im FFZ–Haus der Familie, damals angeboten von Rosi Distel. „Durch die Gruppe habe ich durchgehalten“, sagt sie in der Rückschau und will trotz Pandemie wieder ein Gruppenerlebnis erzeugen.

„Es gibt immer Momente, in denen es einem während des Fastens mal nicht so gut geht“, verweist sie auf Probleme durch den Verzicht auf alte Gewohnheiten oder auch mal auftretendes Kopfweh. „Der Austausch, was hat geklappt, was nicht, welche Rezepte sind gut oder welche Probleme habe ich gerade“, das helfe auch schwierige Momente zu überstehen, ist sie überzeugt.

Sport gehört dazu

Anfang Januar sei die beste Zeit mit dem Fasten zu beginnen. Der Antrieb durch die guten Vorsätze zum neuen Jahr helfe den inneren Schweinehund zu überwinden. „Viele Menschen sind von Weihnachten so satt, sie wollen sich jetzt endlich wieder bewegen“. Zu ihren Fastenkursen gehören daher tägliche Sporteinheiten von Gymnastik bis Nordic Walking. Diese unterstützten das Fasten. „Durch Sport reduziert sich das Hungergefühl und stattdessen stellt sich mit der Bewegung ein Gefühl der Sättigung ein“. Zu anstrengend solle es aber nicht werden, sonst könne der Körper übersäuern, warnt sie.

„Gymnastik per Videokonferenz ich auch noch nie gemacht“, sagt Gieske, die es bedauert die Teilnehmer nicht persönlich sehen zu können. Am 3. Januar startete der sechstägige Fastenkurs nach Buchinger, bei dem mit Suppen und Säften täglich nicht mehr als 300 Kalorien zu sich genommen werden. Jetzt beginnt ein zweiter Kurs zum Basenfasten. Dabei wird auf säurebildende Nahrungsmittel wie Milch und Fleisch verzichtet. Der Kurs soll in das Berufsleben integrierbar sein.

Gegen den Jojo-Effekt

Zum Gelingen seien zusätzliche Aufbautage vor und nach dem Fasten wichtig. Gieske empfiehlt dafür je mindestens zwei Tage, in denen auf Fleisch, Süßes oder Kaffee verzichtet werden soll. So könne Fasten zum Abnehmen beitragen. „Ohne Aufbautage danach kommt es zum Jojo-Effekt“, sagt Gieske, die vom regelmäßigen Fasten überzeugt ist: „Durch das Entgiften des ganzen Körpers ist Fasten ein Jungbrunnen“.

Für den alltäglichen Gebrauch ist sie vom Autophagie-Fasten (Intervall-Fasten) überzeugt. Dabei kann acht Stunden am Tag alles gegessen werden, solange danach für mindestens 16 Stunden auf weiteres Essen verzichtet wird. Fällt die Energieaufnahme von außen in dieser Zeit weg, „baut der Körper abgestorbene, kaputte und kranke Zellen so ab und um, dass daraus selbst Energie gewonnen“ werde, beschreibt Gieske. Besonders wichtig sei, dass zur Energiegewinnung auch Eindringlinge wie Viren und Bakterien in der Zelle direkt bekämpft und verdaut würden. Die Stärkung des Immunsystems und Herzens helfe bei Rheuma, Diabetes oder Übergewicht. „Autophagie wirkt lebensverlängernd, verjüngend und regenerierend“, meint Gieske leidenschaftlich.

Für die Teilnahme an einem Kurs empfiehlt Gieske eine Gebühr von 94 Euro. Wer so viel nicht habe, könne selbst entscheiden, wie viel er oder sie zahlen könne. „Ich vertraue ich auf das Gute im Menschen, dass jeder gibt, was er kann“, meint Gieske, die mit dem Kurs vor allem Werbung für das Fasten machen möchte. „Das ist ein Herzenswunsch von mir, weil es mir so sehr geholfen hat und ich so gute Erfahrungen gemacht habe“.

Weitere Angebote geplant

Im FFZ werden zudem jeweils monatlich die Berufsberatung und die Rechtsberatung weiter persönlich oder telefonisch angeboten. „Alle anderen Angebote starten wieder, wenn es die Corona-Beschränkungen zulassen“, sagt die Vorsitzende Adelheid Untch. Parallel arbeite man daran, weitere Kurse online anbieten zu können. Die technische Ausstattung sei schon angeschafft, aber „noch ist nichts fix“, sagt Untch. Dies hinge davon ab, was zuerst fertig sei: Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen oder die Konzepte für die Online-Kurse.

