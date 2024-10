Kurz vor der Sitzung des Verbandsgemeinderates erfuhr Bürgermeisterin Iris Fleisch, dass die Gemeindeschwester Plus weiterhin bei den drei Kommunen Hagenbach, Wörth und Kandel bleiben kann. Das Land habe für die vor 2023 eingestellten Personen eine Ausnahmeregelung festgelegt. Hier gelte der Bestandschutz.

Die Gemeindeschwester Plus, Angelika Drodofsky, ist seit 2021 bei der Ökumenischen Sozialstation Wörth, Hagenbach, Kandel angestellt – gefördert vom Land mit 75 Prozent. Das Projekt läuft Ende des Jahres aus. Der Kreis Germersheim hat Interesse an diesem Konzept bekundet, das auch kreisweit in Betracht kommen könnte. Die drei Kommunen in der interkommunalen Zusammenarbeit haben dem Kreis gegenüber bekundet, dass sie die Gemeindeschwester Plus in dieser Form für sich weiter beschäftigen wollen. Das habe die Kreisverwaltung wohl auch so gesehen, dass Angelika Drodofsky weiter für die drei Kommunen tätig sein wird, denn die Resonanz dazu sei sehr positiv bei der Bevölkerung gewesen. Da jetzt das Land diese Ausnahmeregelung getroffen habe, brauche das nicht über den Kreis geregelt werden. Der Vertrag mit ihr könne wieder verlängert werden, hieß es im Verbandsgemeinderat, der einstimmig zustimmte. „Wir werden dann die Gelder vom Land über den Kreis bekommen“, so die Bürgermeisterin.