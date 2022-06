Wie einige andere Gemeinden in der Umgebung hat Knittelsheim in der jüngsten Ratssitzung eine Resolution gegen Tiefengeothermie und Lithiumgewinnung verabschiedet. Die Verfahren sind umstritten, weil es dabei in der Vergangenheit zu Gebäudeschäden in nahe gelegenen Wohngebieten gekommen ist. Die Gemeinde hat sich nun vorsorglich gegen Lithiumförderung positioniert. „Von konkreten Vorhaben in diese Richtung ist uns aber nichts bekannt“, stellt Ortschef Udo Christmann klar. Und wenn es mal hart auf hart kommen sollte, ist eine solche Resolution auch mehr als frommer Wunsch zu verstehen. Durch das geltende Bergbaurecht haben Gemeinden kaum eine Handhabe, um gegen Lithiumförderung in ihrer Nähe vorzugehen.Teile der Südpfalz gehören zum Gebiet, in dem das Bergamt die Suche nach dem Rohstoff Lithium genehmigt hat.