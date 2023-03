Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Thema Geothermie ist ein heißes in der Südpfalz. Vor Jahren war es beim Betrieb des Geothermiekraftwerks bei Landau zu Erdstößen gekommen. Das hatte in der Bevölkerung ein heftiges Echo ausgelöst. Dass dies in der Verbandsgemeinde Bellheim (VG) noch nachklingt, zeigen zwei aktuelle Beschlüsse.

Damals hatte man sich in der VG und angrenzenden Orten teilweise per Bürgerentscheid gegen ein von der Firma Deutsche Erdwärme (DE) geplantes Geothermiekraftwerk im Umkreis