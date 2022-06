Die Gemeinde tritt dem Verein „Tafel Wörth“ als Fördermitglied bei und zahlt jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 120 Euro. Das entschied der Gemeinderat Jockgrim in seiner letzten Sitzung auf Antrag der CDU-Fraktion. German Guttenbacher erläuterte die Gründe für diesen Vorschlag und betonte, wie wichtig die fast ausschließlich ehrenamtlich geleistete Arbeit der „Tafel“ sei. Immerhin seien nach den vorliegenden Zahlen 20 Prozent der „Tafel“-Nutzer aus der Verbandsgemeinde Jockgrim. So richtig anfreunden konnte sich nur Helmut Gurlin (FWG) nicht mit dem Vorschlag. Er bezweifelte stark den Sinn des Vereinsbeitritts und das Zahlen des Förderbeitrags, denn es sei dies eine freiwillige Leistung der Gemeinde. „Muss Jockgrim dies machen? Was machen andere Ortsgemeinden?“, fragte er in die Runde und erntete dafür Unverständnis. Am Ende stimmte er dann doch für den Beitritt.