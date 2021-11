Mit einer Nein-Stimme beschloss der Gemeinderat sich an den Planungskosten für eine Pendler-Radroute von Schifferstadt über Speyer nach Wörth zu beteiligen. Auf die Gemeinde entfallen 9900 Euro, das entspricht fünf Prozent der Gesamtkosten. Die Umsetzung des Radschnellwegs sei eine attraktive Alternative zum Pkw-, Bus- und Bahnverkehr und könne zum Klima- und Umweltschutz beitragen, so die Fraktionen. Es sei daher richtig und konsequent, dass sich die Gemeinde an den Planungskosten beteiligt.