In der Nacht zum Dienstag wurden im Kreis Germersheim mehrere Staubsaugerautomaten aufgebrochen. So knackten Unbekannte an der MMC-Waschanlage in Rülzheim vier Staubsaugerautomaten. Die Täter entwendeten nach Polizeiangaben zwischen 50 und 100 Euro in Münzen. Da die Automaten beschädigt wurden, entstand für den Betreiber der Waschanlage ein zusätzlicher Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. In Wörth und in Kandel wurden ebenfalls die Geldkassetten von mehreren Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Der Täter entnahm das Kleingeld und flüchtete unerkannt. Es soll ein schätzungsweise vierstelliger Sachschaden entstanden sein.

Hinweise an die Polizei in Germersheim und Wörth, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de oder Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.