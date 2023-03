Rund 330 Rekruten des in Germersheim und Roth stationierten Luftwaffenausbildungsbataillons und des ABS-Abwehrbataillons 750 Baden aus Bruchsal treten am Donnerstag, 23. März, 15 Uhr, auf dem Kandeler Marktplatz zur Vereidigung beziehungsweise zum feierlichen Gelöbnis an. Nach Mitteilung des Luftwaffenausbildungsbataillons wird der Chef des Stabes Kommando Luftwaffe, Generalmajor Wolfgang Ohl, die Gelöbnisrede halten. Der Zwei-Sterne-General war von 2006 bis 2008 Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons. Nach der Zeremonie findet in der Stadthalle ein Empfang für geladene Gäste statt. Bei dem Gelöbnis soll auch die Patenschaft zwischen der Stadt Kandel und der 5. Kompanie des Luftwaffenausbildungsbataillons besiegelt, eine Urkunde unterzeichnet werden. Andere Kompanien des Bataillons unterhalten bereits seit längerem Patenschaften, unter anderem zu Westheim und Hambach.