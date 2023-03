Die Stadt Kandel geht mit der 5. Kompanie des Luftwaffenausbildungsbatallions Germersheim eine Patenschaft ein. Diese soll bei einem öffentlichen Gelöbnis besiegelt werden.

In Deutschland sehe man die Bedeutung der Bundeswehr im Inland immer wieder im Zusammenhang mit der Katastrophenhilfe, erläuterte Bürgermeister Michael Niedermeier (CDU) im Stadtrat. Auch nach der Flut im Ahrtal habe die Bundeswehr die Lage vor Ort durch ihren Einsatz verbessert. Daher sei die zivil-militärische Zusammenarbeit eine Notwendigkeit.

Die Stadt Kandel verstehe die Bundeswehr, beziehungsweise die Luftwaffe mit dem Kasernenstandort im Landkreis Germersheim, auch als Faktor für Wirtschaft und Arbeit im Landkreis. Daher sei man auch Heimat für viele Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeitende, die in der Kaserne Germersheim ihren Dienst verrichten.

Noch vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe es Gespräche zwischen dem damaligen Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbatallions, Oberstleutnant Peter Eckert, und Stadtbürgermeister Michael Niedermeier gegeben, heißt es auch in der Vorlage. Die Idee einer Patenschaft zwischen der Stadt Kandel und einer Kompanie im Luftwaffenausbildungsbatallion sei so zustande kommen. Nach internen Gesprächen sei Kommandeur Eckert im Winter 2021 auf die Stadt zugegangen und habe die 5. Kompanie als Patenkompanie für die Stadt vorgeschlagen. Auch deren Führung habe positive Signale gesetzt. Erste Gespräche habe es dann im Frühjahr 2022 mit der Kompanieführung gegeben.

Zwischenzeitlich kam es zum Kommandeurswechsel. Oberstleutnant Christoph Kück habe sich daraufhin an die Mitglieder des Stadtrats gewandt. Die Patenschaft soll dazu dienen, die Verbundenheit zwischen Bevölkerung und Bundeswehr zu fördern und mit Leben zu füllen, heißt es in der Vorlage. Dazu sollten vielfältige freundschaftliche Begegnungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Kandel mit den Soldatinnen und Soldaten der 5. Kompanie des Luftwaffenausbildungsbataillons beitragen. „Die Bundeswehr ist Garant für Sicherheit und Frieden der Bundesrepublik Deutschland und damit auch für deren Bevölkerung. Mit dem Eingehen dieser Patenschaft wirken beide Partner mit, dieses Verständnis vor Ort aktiv zu leben“, heißt es im Vorschlag der Verwaltung, dem der Stadtrat am Dienstag einstimmig zugestimmt hat.

Im Zuge eines öffentlichen Gelöbnisses in Kandel am 23. März soll die Patenschaftsurkunde unterzeichnet werden.