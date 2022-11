Der komplette Vorstand des MGV „Lyra-Liederkranz“ Wörth, mit Vorsitzendem Jochen Geißer an der Spitze, wurde bei der Jahreshauptversammlung einstimmig wiedergewählt.

In seinem Ausblick auf das nächste Jahr verwies Geißer insbesondere auf das bevorstehende 125. Vereinsjubiläum, dass man trotz der inzwischen schwierigen Ausgangssituation feiern wolle. „Dafür wird es aber nötig sein, mit anderen befreundeten und örtlichen Vereinen zu kooperieren“, so Geißer. Es werde nun aktuell nach einem passenden Termin (vermutlich im Herbst 2023) gesucht und dann in die Planungen eingestiegen.

Manfred Stöffler erhielt für 70-jährige Sängertätigkeit und Manfred Becker, lange Vorsitzender und inzwischen zuständig für die Vereinsfinanzen, für 60-jährige Sängertätigkeit die Ehrennadel des Deutschen Sängerbundes.

Neuwahlen: Vorsitzender: Jochen Geißer, stellvertretender Vorsitzender (Chor): Ralf Landkammer, stellvertretender Vorsitzender (Finanzen): Manfred Becker, Noten- & Inventarwart: Klaus Fried, Beisitzer: Karlheinz Daudert, Klaus Ritter und Dieter Wiebelt. Kassenprüfer: Hans-Joachim Baldauf und Andreas Klöffer