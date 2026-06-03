Ein riskantes Überholmanöver auf der B272 zwischen Weingarten und Schwegenheim hat am Dienstagmorgen eine gefährliche Situation ausgelöst. Eine 56-jährige Autofahrerin musste stark bremsen und in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Nach Angaben der Polizei überholte ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 8.45 Uhr in einer langgezogenen Kurve einen Lkw und schätzte dabei den Abstand zum Gegenverkehr falsch ein. Die 56-Jährige konnte nur durch ihr Ausweichmanöver einen Unfall verhindern. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Germersheim bittet Zeugen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden oder das Manöver beobachtet haben, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.