Ausgefallenes Essen, viel Livemusik und ein Programm für die Kleinen bietet das erste Kandeler Kulinarium. Lokale Gastronomen bieten am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, eine große Essensauswahl. Das Angebot reicht von Fleisch und Flammkuchen über Bowls und Fingerfood bis hin zu hausgemachten Dampfnudeln. Zum Trinken werden Weine, Winzersekte und Weincocktails aber auch Kaffee angeboten. Für die Kleinen gibt es samstags von 17 bis 19 Uhr eine Druckwerkstatt. Sonntags kann von 14 bis 16 Uhr gebastelt werden. Für die musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Die Eröffnung durch den Stadtbürgermeister um 17.30 Uhr wird von Simone Mitzner musikalisch begleitet. Anschließend spielen Six4Blues um 19.30 Uhr. Sonntags unterhalten Johnny Rieger, Chorwerk Hagenbach, Blue in Green und Acoustic&Amazing die Besucher. Das Kulinarium ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Es findet auf dem Plätzel und dem Kirchvorplatz in Kandel statt. Weitere Informationen zu den Märkten und Events in Kandel erhalten Interessierte unter www.vg-kandel.de.