Einen größeren Feuerwehreinsatz gab es am Dienstag gegen 22.30 Uhr im Gebiet Klammgrund in Wörth. Eine Gartenhütte stand dort in Brand. Unter Atemschutz gingen Trupps der Feuerwehr zum Löschen und verhinderten ein Ausbreiten des Feuers auf angrenzende Grundstücke. Neben Wörth und Maximiliansau waren auch die Feuerwehren aus Büchelberg, Schaidt und Kandel im Einsatz. Alarmiert wurde mit dem Stichwort Rundballenbrand. Schon bei der Anfahrt nahmen die ersten Einsatzkräfte einen deutlichen Feuerschein wahr. Der Einsatz wurde kurz nach Mitternacht beendet, meldet die Freiwillige Feuerwehr Wörth. Der Klammgrund liegt am Rand von Wörth in Richtung Jockgrim. Hier befindet sich ein Kleingartenverein.