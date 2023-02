Die Ortsgemeinde Neupotz tritt als Fördermitglied dem Verein „Tafel Wörth“ bei. Der Rat hat einstimmig beschlossen, das soziale Engagement zu unterstützen. Rund 1000 Familien im südlichen Landkreis haben aktuell einen Anspruch das Tafel-Angebot, informierte CDU-Sprecher Christian Hammer in der Ratssitzung. Seine Fraktion hatte den Antrag auf Beitritt zu dem Verein gestellt. Die Fördermitgliedschaft sei eine „kleine Anerkennung“ des ehrenamtlichen Engagements und Zeichen der Wertschätzung. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 120 Euro. Dies sei zwar eine freiwillige Leistung, so Hammer. „Aber der Nutzen der Tafel übersteigt bei Weitem die Kosten, die anfallen würden, müssten die Gemeinden die Leistungen auf dem freien Markt einkaufen.“ Neupotz ist die vierte Kommune innerhalb der Verbandsgemeinde, die dem Verein beitritt. Damit unterstützen alle Ortsgemeinden in der VG die „Tafel“.