Das Rotlicht an einem unbeschrankten Bahnübergang übersehen hat der Fahrer eines Sattelzugs am Donnerstag um 5.20 Uhr. Der 36-Jährige wollte von einem Firmengelände nach rechts in die Hafenstraße einfahren. Hierbei übersah er einen herannahenden Güterzug, dessen Lokführer nicht mehr anhalten konnte. Die Lok stieß mit dem Sattelauflieger des Sattelzuges zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.