Landesweit wurden im ersten Halbjahr 2022 in den rheinland-pfälzischen Häfen weniger Güter umgeschlagen. Nicht so im Hafen von Wörth. 409.000 Tonnen wurden von Januar bis Juni umgeschlagen. Dabei wurden 124.000 Tonnen entladen und 285.000 Tonnen verladen. Dies bedeutet einen leichten Anstieg um 1,2 Prozent bei einem Landeswert von minus 4,6 Prozent. Diese Werte hat das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems aufgrund der Meldungen der Hafenverwaltungen ausgewertet und veröffentlicht.