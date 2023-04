Im August vergangenen Jahres wurden im Hafen von Wörth rund 59.000 Tonnen Güter umgeschlagen. Davon wurden 14.000 Tonnen entladen und 45.000 Tonnen verladen. In den ersten acht Monaten des Jahres 2022 wurden 540.000 Tonnen verschiedener Güter umgeschlagen. Dies ist gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Zuwachs um 3,3 Prozent. Im Hafen von Germersheim wurden im letztjährigen August 51.000 Tonnen Güter umgeschlagen. Entladen wurden 27.000 Tonnen und verladen 24.000 Tonnen. Vom Januar bis August 2022 wurden 711.000 Tonnen Güter umgeschlagen, was gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Rückgang um 16,2 Prozent bedeutet. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit.