Ein Containerschiff ist am Morgen mit der Rheinbrücke bei Maximiliansau kollidiert. Sowohl die Brücke als auch die Container wurden dabei beschädigt. Ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zufolge befuhr der mit 158 Containern beladene niederländische Güterschubverband gegen 7 Uhr den Rhein flussaufwärts mit Fahrtziel Basel. Im Bereich der Brücke bei Maximiliansau kollidierte demnach ein Teil der oberen Containerlage mit dem Träger der Wartungswagenschiene unterhalb der Brücke. Dadurch sei an der Schiene auf einer Breite von rund 5 Metern ein erheblicher Schaden entstanden. Die Polizei rechnet mit einem Schaden von rund 60.000 Euro an der Rheinbrücke. Der Sachschaden an den sieben betroffenen Containern beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Personen wurden keine bei der Havarie verletzt. Die Container an Bord wurden durch den Unfall lediglich leicht verschoben.

Gegen den Schiffsführer läuft eine Anzeige gebracht. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe zur Unfallursache dauern an.