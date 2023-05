Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals in seiner 55-jährigen Vereinsgeschichte hat der SV Erlenbach den Aufstieg in die A-Klasse geschafft. Beim Abbruch der Meisterschaft lag er in der B-Klasse Ost knapp vor Mitaufsteiger VfR Sondernheim auf dem ersten Platz. Wer sind die treibenden Kräfte?

Mit 45 Punkten und 61:26 Toren ist der SV Erlenbach Meister der B-Klasse Ost. Damit steigen die Schwarz-Gelben erstmal in ihrer 55-jährigen Vereinsgeschichte in die A-Klasse auf. Im vergangenen Jahrzehnt