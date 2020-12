Der Fanclub des FC Bayern München „Pfälzer Bazis“ mit Sitz in Erlenbach nimmt an der besonderen Aktion seine Herzensclubs teil. Dieser verkauft virtuelle Eintrittskarten für das Bundesligaspiel am Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg. Der komplette Erlös kommt der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks zugute, die Kinder in Deutschland und der ganzen Welt unterstützt. Der Fanclub hat 28 Sternstundentickets vom FC Bayern erworben. „Da es in diesem Jahr kein Weißwurst-Frühstück gibt, wäre es eine Möglichkeit, Eintrittskarten für diesen guten Zweck zu erwerben“, meint der Vorsitzende Manfred Bohlender. Das „ganze“ Ticket kostet 45 Euro. Es gibt auch „halbe“ Tickets. „Wir wollen daraus eine virtuelle Busfahrt machen mit Bildern, einer Info an den FC Bayern und an die Presse“, erklärt der Vorsitzende. Der Fanclub würde sich freuen, wenn viele FC Bayern-Fans – auch Nichtmitglieder des Clubs – sich beteiligen und zu diesem guten Zweck „mitfahren“ würden. Jeder Passagier erhält ein Online-Sternstunden-Ticket. IBAN: DE83 5486 2500 0002 5152 96 bei der VR-Bank in Kandel.