Nach acht Jahren hat Manuel Wüst aus beruflichen Gründen nicht mehr als Sportvorstand des SV Erlenbach kandidiert. Er unterstützt die neue Führung weiter bei der Administration des EDV-Postfachs. Sein Nachfolger Albrecht Kaufmann war auch sein Vorgänger. In dem 700-Einwohner-Dorf gebe es noch zwei aktive Mannschaften. Auch Jugendfußballer werden ausgebildet. „Unser Clubhaus wird in Eigenregie betrieben und hat als eines der ganz wenigen in der Südpfalz fast täglich geöffnet. Darauf kann die Erlenbacher Fußballfamilie sehr stolz sein.“ Kaufmann und Rainer Bitzer wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Neuwahl

Vorstand Wirtschaft: Gerd Mühldorfer; Vorstand Sport: Albrecht Kaufmann; Rechnungsführer: Andreas Kauther; Schriftführerin: Sandra Henrich; Jugendleiter: Kim-Su Johmann; Spielleiter 1. Mannschaft: Markus Wien; Spielleiter 2. Mannschaft: Marco Thomas; Beisitzer: Achim Mühldorfer, Marco Wenner, Manuel Wüst, Florian Guth, Fisnik Ramadani und Yasin Yavasoglu.