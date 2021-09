Asklepios Südpfalzklinik Kandel und rheinmaintv laden am Mittwoch, dem 29. September, um 18 Uhr zur Online-Veranstaltung zu den Themen Diabetischer Fuß und Bauchwand-OPs ein. Weil aufgrund der Coronapandemie, durch die man ohnehin private Kontakte einschränkt, viele Menschen auch Arztbesuche meiden, organisiert die Asklepios Südpfalzklinik in Kandel gemeinsam mit dem rheinmaintv am Mittwoch, 29. September, um 18 Uhr eine kostenlose Online-Veranstaltung zum Thema „Aktuelles aus der Chirurgie der Asklepios Südpfalzklinik Kandel“. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Teilnehmer werden direkt über die Homepage der Klinik www.askpelios.com/kandel zum Livestream geführt.

„Wir können diese Art der Veranstaltung wegen Corona leider immer noch nicht wie gewohnt persönlich durchführen. Für uns ist es aber umso wichtiger, den Kontakt zu unseren Patienten nicht zu verlieren. Mit dem rheinmaintv arbeiten wir schon sehr lange zusammen und informieren regelmäßig mit Beiträgen über einzelne Abteilungen“, sagt Çetin Kocaer, Chefarzt der Gefäß- und endovaskulären Chirurgie. Er wird an diesem Abend gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Wladimir Deder, Sektionsleiter der Allgemeinen- und Viszeralchirurgie, referieren.

Kocaer wird insbesondere auf die Versorgung des Diabetischen Fußsyndroms eingehen. Deder möchte am Infoabend gezielt auf die sogenannten Schlüsselloch-Operationen eingehen und den Teilnehmern die Angst vor chirurgischen Eingriffen nehmen. „Die Schlüssellochchirurgie ermöglicht es uns, mit sehr kleinen Schnitten Operationen im Bauchraum durchzuführen“, fasst er Experte. Besonders häufig behandle er Patienten mit Bauchwandbrüchen, etwa Leisten-, Narben oder Nabelbrüche. Die Fragen zur Veranstaltung können über die Chatfunktion gestellt werden.